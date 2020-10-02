Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.442 olduğunu belirten Bakan Koca, 63 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 10.608.664 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 321.512 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 8.325 olduğu kaydedildi.

﻿﻿﻿﻿﻿Bakan Koca, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım



