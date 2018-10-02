2. Başkan resmen Serdal Adalı

Siyah-Beyazlılar’da Başkan Fikret Orman, yönetim kurulunu değiştirmek için erken seçim kararı almıştı. Karşısına aday çıkmaması sonrasında tek aday olarak seçime girip kazanan Orman; Ahmet Nur Çebi ve Erdal Torunoğulları gibi önemli isimlerle yollarını ayırmıştı. Başkan, yeni yol arkadaşlarının görevlerini belirledi, belirlenen karar dün resmi internet sitesinden yayınlandı. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu’nda ikinci başkanlığa resmen Serdal Adalı getirildi. Kulübün internet sitesinde yer alan listeye göre Fikret Orman başkanlığındaki yönetim kurulunda asbaşkanlar Umut Güner ve Deniz Atalay ile genel sekreter Ahmet Ürkmezgil’in görevleri değişmedi.

Kartal Yuvaları Mican’da

Transfer komitesi Umut Güner’de olmaya devam edecek. Metin Albayrak da altyapı ve scouting görevini sürdürecek. Ek olarak Hüseyin Mican da Kartal Yuvaları’ndan sorumlu olmaya devam edecek.

Orman’ın görev listesi

2.Başkan - Serdal Adalı

Transfer komitesi başkanı - Umut Güner

Asbaşkan - Deniz Atalay

Genel sekreter - Ahmet Ürkmezgil

E-spor, pazarlama - Hüseyin Yücel

A Takımdan sorumlu - Ahmet Kavalcı

Altyapı-scouting - Metin Albayrak

Basketboldan sorumlu - A. Cihat Kumuşoğlu

Hukuktan sorumlu - Şafak Mahmutyazıcıoğlu

Kartal Yuvası’ndan sorumlu - Hüseyin Mican

Derneklerden sorumlu - Hakan Özköse

Amatör şubelerden sorumlu - Erdal Karacan

Tesislerden sorumlu - Gökçe Meriçten

.İletişimden sorumlu - Candaş Tolga Işık

Transfer komitesi üyesi - Melih Aydoğdu