2. Başkan resmen Serdal Adalı
Yenilenen Beşiktaş yönetiminde görev tanımları belli oldu. Ahmet Nur Çebi’nin yerine Başkan Orman’ın ekibine dahil olan Serdal Adalı, resmen İkinci Başkan oldu. Umut Güner, transfer komitesi başkanlığını sürdürürken Metin Albayrak’ın altyapıdaki görevi de devam etti.
Siyah-Beyazlılar’da Başkan Fikret Orman, yönetim kurulunu değiştirmek için erken seçim kararı almıştı. Karşısına aday çıkmaması sonrasında tek aday olarak seçime girip kazanan Orman; Ahmet Nur Çebi ve Erdal Torunoğulları gibi önemli isimlerle yollarını ayırmıştı. Başkan, yeni yol arkadaşlarının görevlerini belirledi, belirlenen karar dün resmi internet sitesinden yayınlandı. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu’nda ikinci başkanlığa resmen Serdal Adalı getirildi. Kulübün internet sitesinde yer alan listeye göre Fikret Orman başkanlığındaki yönetim kurulunda asbaşkanlar Umut Güner ve Deniz Atalay ile genel sekreter Ahmet Ürkmezgil’in görevleri değişmedi.
Kartal Yuvaları Mican’da
Transfer komitesi Umut Güner’de olmaya devam edecek. Metin Albayrak da altyapı ve scouting görevini sürdürecek. Ek olarak Hüseyin Mican da Kartal Yuvaları’ndan sorumlu olmaya devam edecek.
Orman’ın görev listesi
2.Başkan - Serdal Adalı
Transfer komitesi başkanı - Umut Güner
Asbaşkan - Deniz Atalay
Genel sekreter - Ahmet Ürkmezgil
E-spor, pazarlama - Hüseyin Yücel
A Takımdan sorumlu - Ahmet Kavalcı
Altyapı-scouting - Metin Albayrak
Basketboldan sorumlu - A. Cihat Kumuşoğlu
Hukuktan sorumlu - Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Kartal Yuvası’ndan sorumlu - Hüseyin Mican
Derneklerden sorumlu - Hakan Özköse
Amatör şubelerden sorumlu - Erdal Karacan
Tesislerden sorumlu - Gökçe Meriçten
.İletişimden sorumlu - Candaş Tolga Işık
Transfer komitesi üyesi - Melih Aydoğdu