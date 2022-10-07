2 ay sonra muhteşem zemin! Tek eksik Kerem...

Galatasaray Süper Lig 'in 9. haftasını BAY geçecek. Sarı-Kırmızılı takım 3 günlük iznin ardından dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 10. haftada oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına başlamıştı.

50'NİN ÜZERİNDE GAZETECİ

Sarı-Kırmızılı takım Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün ilk bölümü basına açık olan idmanla devam ettirdi. Okan Buruk'un idman öncesi açıklama yaptığı antrenmanı 50'nin üzerinde gazeteci takip ederken bir çok basın çalışanı açıklama esnasında Okan Buruk'a bu sezon iletişim konusunda gösterdikleri kolaylıktan dolayı teşekkür etti.

ZEMİN MUHTEŞEM!

Galatasaray bugünkü antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yenilenen sahada gerçekleştirdi. Alınan bilgiye göre 2 aydır bakımda olan sahanın zemini hazır hale gelene kadar antrenman yapılmadı. İdman sahasının yenilenen hali muhteşem görüntüsüyle dikkat çekti!

TEKNİK EKİP MEMNUN

Editör arkadaşımız Yakup Çınar'ın saha zemini ile ilgili kısa sohbet gerçekleştirdiği Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu "Zeminin hazır olması için 2 ay bekledik. Şuan tam hazır hale geldiği için burada idman yapıyoruz. Gayet memnunuz" şeklinde görüş bildirdi.









KEREM İDMANDA YOK!

Galatasaray Kayserispor hazırlıklarını Kerem Aktürkoğlu'ndan yoksun sürdürdü. Gribal enfeksiyon olan Kerem bu nedenle çalışmaya katılmadı. Yıldız oyuncunun kısa süre içinde takıma dönmesi bekleniyor.

KENDİ ARALARINDA HAZIRLIK MAÇI!

Okan Buruk basın mensuplarına yaptığı açıklamada hazırlık maçı için rakip bulamadıklarını bu nedenle kendi aralarında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yarın bir hazırlık maçı yapacaklarının sinyalini verdi.









GOL VURUŞU ÇALIŞTILAR

İdmanda Galatasaray forvet hattında yer alan Gomis, Icardi ve Seferovic'le birlikte orta saha oyuncuları kenar ortalarına gol vuruşu çalıştı. Okan Buruk yaptığı açıklamalarda Seferovic'le dün özel görüşme gerçekleştirdiğini gelecek haftalarda forvet oyuncularının performansının artacağını vurguladı.

Yakup Çınar



