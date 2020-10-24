1v1 LoL turnuvası Red Bull Solo Q’da

Vadi, ‘1v1’de şampiyonunu arıyor. Türkiye’nin en iyi düellocularının yarıştığı ‘1v1’ League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q’da final anına gelindi. Eleme etaplarında başarılı olan en iyi 8 oyuncu, 24 Ekim 2020 Cumartesi günü şampiyonluk için mücadele edecek. Esma Sultan Yalısı’nda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenecek Red Bull Solo Q Türkiye Finali nefes kesen bir kapışmaya sahne olacak ve Türkiye şampiyonu belirlenecek.

Eleme etaplarında başarılı olan ve büyük finale katılmaya hak kazanan 8 düellocu ise aşağıdaki gibi;

· Ulvi ‘’KheanJaii’’ Hakan Terzi

· Emir ‘’ChillViolin’’ İçöz

· Ozan"Jackie Walnuts"Asal

· Taha Mertcan "Drogo Wannabe" Akbaba

· Berkay "Kazing" Özyurt

· Muhammet Emir "ŞAMPİYONLUK 1" Özdemir

· Ekrem “Retyx” Şeref

· Berke “Hadounken” Aytar

Ekim ayı boyunca Red Bull Türkiye Twitch kanalında Türkiye’nin en büyük League of Legends yayıncıları arasında yer alan 8 büyük yayıncının yarıştığı Red Bull Solo Q: Vadi’nin Ustaları’nda da şampiyon belli oluyor. 24 Ekim’de Red Bull Solo Q: Vadi’nin Ustaları şampiyonu olmak için yarı finale kalan 4 yayıncı ise Asım Cihad “fabFabulous” Karakaya, Berke “Thaldrin” Demir, Koray “Naru” Bıçak ve Kaan “Elwind” Atıcı oldu.

Türkiye’nin en iyi düellocusunun belirleneceği Red Bull Solo Q Türkiye Finali www.twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı olarak izlenebilecek.