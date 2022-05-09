KRAFTON, Inc.'in PUBG: BATTLEGROUNDS için en son güncellemesi PC sunucularında 11 Mayıs'ta ve konsollarda 19 Mayıs'ta yayınlanacağı zaman, oyuncular artık Güncelleme 17.2’deki Antrenman Modunda yeni 1v1 Arena ile takımlarında kimin en iyi olduğunu belirleyecekler. Oyuncular, bu değişikliklere ek olarak, gözcü dürbününde yapılan güncellemelerle beraber 5,56mm Seçilmiş Nişancı Tüfekleri (SNT) ve Havan Topu için yapılan dengeleme değişikliklerini görecekler.

Güncelleme 17.2’nin kısa biz özetini aşağıda görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için tüm yama notlarını buradan okuyabilirsiniz. Yeni içeriği ön izlemek isteyen oyuncular bugün PC test sunucularına giriş yapabilirler.

• Antrenman Modunda 1v1 Arena: 1v1 Arena'nın çalışmaları tamamlandı ve bu arena merak uyandırıcı bir 1v1 ortamında her türlü savaş pratiğini karşılamak için artık Antrenman Modunda yer alıyor. Oyuncular rakip bir oyuncuyla 1v1 rauntlardan geçebilirler veya yoğun tempolu savaşları izleyerek takımın gerçekten en iyisinin kim olduğunu görebilirler.

• Gözcü Dürbünü Güncellemesi: Önceki yama notları gözcü dürbününe ilerleyen süreçte bazı büyük ve küçük değişikliklerin geleceğini işaret etmişti. Gözcü dürbünü ile otomatik olarak düşmanları işaretleyip takip etme özellikleri, fazla güçlü performans göstermeye devam ederek oyuncularımızın deneyimlerinin tadını çıkartmalarındansa daha fazla stres yapmalarına yol açıyor. Bu nedenle düşman tespit menzili 1000m'den 600m'ye düşürüldü ve beyaz pasif işaret, yakın bakış modunda otomatik olarak belirmeyecek. Gözcü dürbününde yapılan değişikliklerin tamamını görmek için lütfen yama notlarını ziyaret edin.

• Silah Dengelemeleri: Güncelleme 17.2 5.56mm SNT'lerde, özellikle de MK12 ve Mini14'te değişiklikler sunuyor. Hasarla ilgili güncellemeden beri oyuncular kullanmakta zorlanıyordu. Bu nedenle, Mini14’te olduğu gibi stabiliteyi korumak için geri tepme sıfırlanma hızı değeri iyileştirildi. Mini14'ün hasarı da 47'den 48'e yükseltildi. Yalnızca Taego'ya özel havan topunun oyunculara sunulmasının ardından ekibimiz değerli oyuncu geri bildirimleri topladı ve hava topunun gizli potansiyelini ortaya çıkarmak için değişiklikler uygulamaya karar verdi. Yerleştirme açısının güvenli olmadığı ya da su üzerinde olduğu yerler hariç artık tüm arazilere yerleştirilebilir. Havan topu ayrıca normal maçlarda, Haven hariç tüm haritalarda mevcut olacak ve artık envanter slotunda yer kaplayacak.

32v32 Topluluk Kapışması

Bu ay Türkiye'deki PUBG Esports hayranları, Türk PUBG Esports takımları Futbolist ve BBL Esports iş birliği ile espor organizasyonu G-Loot tarafından düzenlenen üçüncü parti bir etkinlik olan 32v32 Topluluk Kapışması'nının tadını çıkarabilirler. Etkinlikte yer almak için oyuncuların, en iyi performans gösteren 14 duo’nun ana turnuvaya ilerleyip, doğrudan davet edilen 14 duo ile 32v32 takım modu etkinliğinde yarışacağı ve yeteneklerini Futbolist ve BBL'ye karşı test edeceği G-Loot Duo elemelerine kaydolmaları gerekmektedir. Her iki etkinliğin toplam ödül havuzu 3000 ABD dolarıdır.

Elemeler için kayıtlar 13 Mayıs Cuma gününe kadar açıktır. Elemeler 14 Mayıs 18:00'de (TSİ) gerçekleştirilecek ve ana etkinlik 21 Mayıs'ta düzenlenecek. Son final günü, oyun severlerin oyun içi ödüller kazanabileceği Futbolist ve BBL Esports'un Twitch kanallarında canlı olarak yayınlanacak.