1.Lig’de 14 takım hoca gönderdi

TFF 1. Lig’de 2019-2020 sezonunda ilk teknik direktörlük değişikliği Adana Demirspor’da yaşandı. Adana Demirspor, Ümit Özat ile yollarını ayırdı. Ligde son olarak ilk yarının bitmesinin ardından İstanbulspor’da Fırat Gül dönemi sona erdi. Böylece ligde teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı 14 oldu.

Akhisarspor, Altınordu, Ümraniyespor ve Keçiörengücü dışındaki ekiplerin teknik direktörleriyle yollarını ayırdığı ligde geçici isimler hariç Eskişehirspor ve Fatih Karagümrük’te üçer teknik adam görev aldı. İlk devrenin bitiminin ardından Giray Bulak’ın ayrıldığı Karagümrük’te Ömer Erdoğan bu sezon görev yapacak 4. isim olacak.