Spor Toto 1.Lig final maçında Altay, son anlarda Paixao'nun golüyle Altınordu'yu 1-0 yendi ve Süper Lig 'e çıktı. 2005-06 sezonunda beri uygulanan Play-Off maçlarında üçüncü olarak ligi bitiren takımlar çok zorlanırken 5. sırada ve 6. sırada bitirenler avantajlı oldu. Son 7 sezonun 6 tanesinde ise ligi 5. bitirenler Süper Lig'e çıktı. Bu sezon Altay 63 puanla 5.sırada, Altınordu 60 puanla 6.sırada normal sezonu tamamlamıştı.

1.LİG PUAN DURUMU

Son 5 sezonda üst üste 5.sıra çıktı

Süper Lig'e yükselme konusunda son 5 sezonda üst üste 5.sıra takımları başarılı oldu. Sırasıyla Altay, Karagümrük, Gaziantep FK, BB Erzurumspor ve Göztepe Süper Lig bileti aldı. Son 7 sezonda 6 kez 5.sırada yükselirken 6. olarak Play-Off'a girenler mutlu sona ulaşamadı. Play-Off tarihinde 3 kez ligi 6. olarak bitiren takımlar Süper Lig'e çıktı.

Play-Off finalleri az gollü bitiyor

Spor Toto 1.Lig'de son 6 sezonda finaller berabere bitti. Bu maçların tamamı seri penaltılara gitti ve Süper Lig'e yükselen takımlar penaltı vuruşları sonucu belli oldu. En son 2013-14 sezonunda Mersin İY, Samsunspor'u 2-0 yenerek normal sürede finali kazanmıştı

2014-15 Antalyaspor 2-2 (4-1 pen.) Samsunspor

2015-16 Alanyaspor 1-1 (3-1 pen.) Adana Demirspor

2016-17 Göztepe 1-1 (3-2 pen.) Eskişehirspor

2017-18 BB Erzurumspor 0-0 (5-4 pen.) Gaziantep FK

2018-19 Gaziantep FK 1-1 (5-3 pen.) Hatayspor

2019-20 Fatih Karagümrük 1-1 (6-5 pen.) Adana Demirspor

2020-21 Altınordu 0-1 Altay













Tolga Kuru / Fanatik.com.tr



