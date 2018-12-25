1.Amatör Küme Büyükler Ligi’nde haftanın görünümü

30 golün atıldığı büyükler futbol liginde 5. hafta geride kaldı. A Grubu’nda Darendespor ile Demirspor haftayı kayıpsız geçti ve zirve yarışını sürdürdü. B Grubu’nda ise Malatya İdmanyurdu kayıpsız yoluna devam etti ve 4’te 4’le zirvedeki yerini korudu.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nin 5. haftasında şu sonuçlar alındı:

A Grubu

1966 Malatya Gençlik-Arguvan Belediyespor: 0-3, Orduzuspor-Demirspor: 0-1, Hekimhan Girmana Belediyespor-Malatyaspor: 2-2, Darendespor-Malatyagücü: 3-0

B Grubu

Malatya İdmanyurdu-Sanayispor: 5-2, Kale Gençlerbirliği-Battalgazi Belediyespor: 0-7, Doğanşehir Belediyespor-Hekimhan Belediyespor: 3-2.