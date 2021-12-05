1984 Muşspor-Diyarbakırspor maçında kavga çıktı

Bölgesel Amatör Lig 1'inci Bölge 2'nci Grup'ta 1984 Muşspor sahasında Diyarbakırspor'u konuk etti. Muş Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 20'nci dakikasında ev sahibi ekip, Doğukan Aykan golüyle 1-0 öne geçti. 22'nci dakikada 1984 Muşspor'dan Okan Aslan'ın kendi kalesine attığı golle skor 1-1 oldu. 41'inci dakikada Okan Aslan, attığı golle 1984 Muşspor'u 2-1 öne geçirdi. 90+7'nci dakikada konuk ekibin penaltı atışı kazanmasının ardından karşılaşmada gergin anlar yaşanmaya başladı. Diyarbakırspor'un penaltı golüyle skorun 2-2'ye gelmesinin ardından mücadele sona erdi.

BİTİŞ DÜDÜĞÜNÜN ARDINDAN TARAFTARLAR ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla 1984 Muşspor ve Diyarbakırspor taraftarları arasında yaşanan arbede, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun yanında saha içinde de futbolcular arasında kargaşa yaşandı. Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri olayı güçlükle önledi. Stadyumdan ilk olarak 1984 Muşspor taraftarlarını uzaklaştıran polis ekipleri, sonrasında güvenlik önlemleri altında Diyarbakırspor taraftarlarını sahadan çıkardı.