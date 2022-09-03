1984 Muşspor-Bergama Belediyespor maç sonucu: 2-1

TFF 3. Lig 3. Grup ilk hafta maçında 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Bergama Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Muş Şehir

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler x, Abdulkadir Yılmazoğlu xx, Murat Şimşek xx,

1984 Muş Spor: Zeki Ayvaz xxx, Dede Çelik xx, Süleyman Olgun xxx, Mehmet Aslanboğa xx, Abdulkadir Kuzey xxx, Yunus Karadağ xxx, Ömer Faruk Acı xxx (Raif Gündoğdu dk. 59 xxx) Furkan Yıldırım xx, Erkam Kömür xx, Berkant Taşkıran xxx (Doğukan Bulut dk. 77 x), Kıvanç Salihoğlu xx (Tibet Öniz dk. 90 ?),

Bergama Belediyespor: Emir Akay xx, Abdurrahim Atalay Yıldırım xx (Efe Taylan Altunkara dk. 63 xx), Batuhan Nizam xx, Yunus Teke xx (Kağan Topçu dk. 63 xx), Bekir Can Sönmez xx (Berke Kayar dk. 82 ?), Ahmet Aslan xx, Yiğit Kerem xx, Murat Türkkan xx, Volkan Geyik xx, İsmail Kulet xx (Tuğcan Alp Öztürk x), Yiğit İsmail Gökoğlan xx (Semih Emir Erdoğan dk. 82 ?)

Goller: Abdulkadir Kuzey (dk. 14), Raif Gündoğdu (dk. 66) (1984 Muşspor), Yiğit İsmail Gökoğlan (dk. 45+4) (Bergama Belediyespor)

Sarı kartlar: Erkam Kömür, Berkant Taşkıran, Süleyman Olgun, Dede Çelik, Furkan Yıldırım, Yunus Karadağ (1984 Muşspor), Yiğit Kerem, Volkan Geyik (Bergama Belediyespor)

Başkan Kaya: Hedefimiz 2. Lig’e çıkmak

Maç sonu açıklamalarda bulunan 1984 Muşspor Kulüp Başkanı Nevzat Kaya, "Takımımızı 15 gün gibi çok kısa bir zaman zarfında topladık. Hocalarımıza ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Hepsi çok kaliteli insanlar. Bu başlangıç. Türkiye’nin her yerindeki Muşluları, Muşspor’u desteklemeye davet ediyorum. Yeni bir başlangıç oldu. İnşallah devamı gelecek. Taraftarlarımızın 90 dakika takımımızı desteklemesi lazım. Muşspor bu sene her davranışıyla örnek bir takım olacak. Hedefimiz 2. Lig’e çıkmak" dedi.

İHA