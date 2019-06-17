1966 Edremitspor U-13 Takımı, Balıkesir il şampiyonu oldu

BALIKESİR'de oynanan maçlarda, 1966 Edremitspor, U-13 kategorisinde rakiplerini geride bırakarak İl şampiyonu oldu.

Altyapı liglerinde mücadele eden 1966 Edremitspor U-13 takımı, Balıkesir Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nde yapılan maçlarda ilk önce Balıkesirspor Baltok’u 2-0, Balıkesir Menteşspor’u 1-0, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u 1-0 mağlup etti. Oynadığı üç maçı gol yemeden kazanan yeşil sarılı ekip, namağlup şekilde 2018-2019 sezonu U-13 Ligi Balıkesir İl şampiyonluğunu kazandı. Son oynanan maçın ardından şampiyonluk kupası Balıkesir Futbol İl Temsilcisi Erol Kılıç tarafından verildi.

Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan da, minik futbolcuları tebrik etti. 1966 Edremitspor, Balıkesir İl şampiyonu olarak, Türkiye şampiyonası elemelerinde mücadele etmeye hak kazandı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)

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