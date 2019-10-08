Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan sezonda şampiyonlukları 5 takım paylaştı. 1959'da başlayan ligde şimdiye dek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor dışında şampiyonluk sevincini yaşayan takım çıkmadı.

Yıllarca süre gelen rekabette hep bir adım öne çıkan goller olmuştur. Hafızalara kazınanlar, ve hikayelerde başrolde olanlar... Herkes tuttuğu takımın attığı golle isimlerle özdeşleşir. Taraftarlar ayrı tutkularla takımlarına desteklerini sezon boyunca gösterirler.

Futbolcular da attıkları gollerle sezonu rakiplerinin bir adım ötesinde tamamlamak için gollerini sıralamaya çalışır.

Peki kurulduğu tarihten bu yana Süper Lig'de kaç gol atılmıştır?

Sorunun yanıtı: 43 bin 742

Maç: 17655

Galibiyet: 12665

Beraberlik: 4990

Atılan gol: 43742

Gol ortalaması: 2.47