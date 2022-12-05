TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden 1954 Kelkit Belediyespor, Hicabi Albayrak’la yollarını ayırdıktan sonra tecrübeli isim Atılay Canel’le anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz 2 sezon boyunca Süper Lig ekibi Karagümrük’te teknik ekipte yer alan prolisans sahibi Canel, sezon sonuna kadar Kelkit Belediyespor’un başında olacak.

Geride kalan 15 haftada 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 17 puan toplayan Gümüşhane temsilcisi, 12 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü. Sezonu Play-Off hattında tamamlamak isteyen Kelkit Belediyespor’un 6. sıra ile arasında 9 puan bulunuyor.

İHA