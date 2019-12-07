194 gün sonra Sadık Çiftpınar!

Ligde alınan kötü sonuçlar, sakatlıklar, hafta içerisindeki İstanbulspor maçında görev yapan oyuncuların başarılı performansı...

07 Aralık 2019, Cumartesi 06:01
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194 gün sonra Sadık Çiftpınar!

Ersun Yanal’ın Gençlerbirliği karşısına nasıl bir kadroyla çıkacağı merakla bekleniyordu. Başarılı teknik adam, en büyük sürprizi savunmada yaptı. Yeni Malatya ve Göztepe karşılaşmalarında kötü bir futbol sergileyen Zanka, dün kulübeye geçti. Ersun Yanal, İstanbulspor maçında başarılı bir görüntü çizen Sadık Çiftpınar’ı, ligde tam 194 gün sonra 11’de görevlendirdi. Başarılı çalıştırıcı, sakat Moses ve cezalı Dirar’ın yokluğunda ise sağ kanatta Ozan Tufan’ı tercih etti. Sakatlığı nedeniyle Göztepe maçını kaçıran, sadece son antrenmanda takımla çalışan Hasan Ali Kaldırım da 11’e geri döndü.

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