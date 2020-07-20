TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezonun koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'tan beri durması sonrası Futbol Federasyonu'nun kararıyla Play-Off oynamaya hak kazanan 1928 Bucaspor, Antalya'daki yarı finalde 68 Aksaray Belediyespor'la final için karşılaşacak. Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'ndeki maç saat 22.00'de başlayacak. Ramazan Keleş'in yöneteceği mücadeleyi A Spor yayınlayacak. Ligde grubunda 28 maçta 49 puanla dördüncü sırayı elde eden sarı-lacivertli ekip 50 puanla üçüncü basamakta yer alan rakibini normal sürede veya gerekirse uzatmalar ve seri penaltılarda elemeyi başarırsa finalde Anagold 24Erzincanspor-Artvin Hopaspor eşleşmesinin galibiyle 2. Lig için rakip olacak.

Buca, normal sezonun ilk yarısında evinde 2-0 mağlup olduğu rakibini rövanşta deplasmanda 3-0 yendi. Sarı-lacivertliler, Play-Off öncesi teknik direktörlük görevine Ersin Aka'nın yerine Sportif Direktör Tolga Doğantez'i getirdi.