1928 Bucaspor’da şampiyonluk primi 1 milyon TL

TFF 3. Lig 1. Grup’taki Play-Off yarı finalinde yarın Antalya’da 68 Aksaray Belediyespor’la karşılaşacak 1928 Bucaspor’da Başkan Cihan Aktaş, takıma şampiyonluk primini 1 milyon TL olarak belirlediklerini açıkladı.

21 Temmuz 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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1928 Bucaspor’da şampiyonluk primi 1 milyon TL

TFF 3. Lig 1. Grup’taki Play-Off yarı finalinde yarın Antalya’da 68 Aksaray Belediyespor’la karşılaşacak 1928 Bucaspor’da Başkan Cihan Aktaş, takıma şampiyonluk primini 1 milyon TL olarak belirlediklerini açıkladı.

Cihan Aktaş, 2. Lig mücadelesini Play-Off zaferiyle taçlandırmak için sabırsızlandıklarını söyledi.

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