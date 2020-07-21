1928 Bucaspor’da şampiyonluk primi 1 milyon TL
TFF 3. Lig 1. Grup’taki Play-Off yarı finalinde yarın Antalya’da 68 Aksaray Belediyespor’la karşılaşacak 1928 Bucaspor’da Başkan Cihan Aktaş, takıma şampiyonluk primini 1 milyon TL olarak belirlediklerini açıkladı.
TFF 3. Lig 1. Grup’taki Play-Off yarı finalinde yarın Antalya’da 68 Aksaray Belediyespor’la karşılaşacak 1928 Bucaspor’da Başkan Cihan Aktaş, takıma şampiyonluk primini 1 milyon TL olarak belirlediklerini açıkladı.
Cihan Aktaş, 2. Lig mücadelesini Play-Off zaferiyle taçlandırmak için sabırsızlandıklarını söyledi.