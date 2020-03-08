1928 Bucaspor galibiyet peşinde

İZMİR, (DHA)
TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta Kızılcabölükspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan 1928 Bucaspor yarın Artvin Hopaspor'la kozlarını paylaşacak. Yeni Buca Stadı'ndaki bakım çalışmalı sürdüğü için Menemen İlçe Stadı'nda oynanıp saat 14.30'da başlayacak maçta Aytaç Geçgel düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Nihat Yılmaz'ın yanı sıra kart cezalıları Oğuz, Ufuk ve Enes maçta görev alamayacak. Teknik Direktör Ersin Aka, "Artvin Hopaspor'u yenip yeniden çıkışa geçeceğiz. Zirve yarışını bırakmayacağız" dedi. 1928 Buca grubunda 43 puanla Play-Off hattında yer alıyor.