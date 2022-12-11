1922 Konyaspor-Şile Yıldızspor maç sonucu: 2-2

TFF 3. Lig 1. Grup 16. hafta maçında 1922 Konyaspor , evinde Şile Yıldızspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz
Hakemler: Furkan Bakan xx, Suat Fidan xx, Adnan Akbulut xx
1922 Konyaspor: Ozan Can xx, Bartu xx (Batuhan dk. 80 ?), Murat xx, Hüseyin xx (İsmail Cem dk. 68 xx), Seçim xxx (Ali dk. 80 ?), Hüseyin xx, Yaşar xx, İsmail Can xx (Kaan dk. 56 xx), Cihat xx (Abdulsamet dk. 80 ?), Seyit xx, Erkan xx
Şile Yıldızspor: Süleyman xx, Arda xx, Ali Emre x, Mustafa Acar x (Emre dk. 58 xx), Mustafa Demirel xx (Bünyamin dk. 67 xx), Saffet xx, Raşit xx, Barış xxx, Berat xx (Şahin dk. 71 x), Oğuzhan xx, Ali Han xx (Yusuf dk. 71 x)
Goller: Mustafa (dk. 17 k.k.), Yaşar (dk. 89) (1922 Konyaspor), Barış (dk. 44 ve 75) (Şile Yıldızspor)
Sarı kartlar: Ali Emre, Mustafa Acar (Şile Yıldızspor), Bartu, Mehmet (1922 Konyaspor)