1922 Konyaspor-Edirnespor maç sonucu: 1-1

TFF 3. Lig 1. Grup 15. hafta maçında 1922 Konyaspor , evinde Edirnespor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı

Hakemler: Taha Öztürk xx, Alp Osman Karaosmanoğlu xx, Ömer Yasin Gezer xx

1922 Konyaspor: Ozan Can xx, Bartu xx (Hüseyin dk. 55 x), Murat xx, İsmail Cem x (Ali Karakaya dk. 55 xx), Seçim Can xxx, Hüseyin Mert xx, Yaşar xx, İsmail Can xx (Kaan Mert dk. 61 x), Cihat xx, Seyit Mehmet xx (Batuhan dk. 80 ?), Erkan xx

Edirnespor: Durmuş xx, Kaan x (Ali Aydın dk. 46 xx), Sertaç x (Abdussamet dk. 46 xx), Uğur xx, Ahmet xx (Furkan dk. 89 ?), Gencay xx (Ümit dk. 80 ?), Erkan xx, Engin xxx, Oğuzhan xx, Fırat x (Hüseyin dk. 66 x), Emre Gürsel xx

Goller: Seçim Can (dk. 18) (1922 Konyaspor), Engin Mert (dk. 45) (Edirnespor)

Sarı kartlar: Bartu, Kan Mert (1922 Konyaspor), Uğur, Oğuzhan (Edirnespor)