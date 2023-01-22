1922 Konyaspor 0-1 Eskişehirspor

Eskişehirspor, TFF 3. Lig 1. Grup 19. hafta maçında konuk olduğu 1922 Konyaspor 'u Arda Okumuş'un 90+2. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz
Hakemler: Onur Güneş xx, Burak Menteşe xx, Ömer Okumuş xx
1922 Konyaspor: Ozan Oruç xx, Bartu Baladın x, Murat Karadeniz xx, Hüseyin Biber xx (Furkan Cinkaya dk. 67 x), Seçim Koç x (Abdulsamet Kaya dk. 35 x), Hüseyin Uyanıker xx, Yaşar Kavas x, Cihat Aktaş xx, Seyit Söğüt xx, Erkan Sasa x (Oğuzhan Uzun xx dk. 29), Ali Özdemir x (Mücahit Kaya dk. 46 x)
Eskişehirspor: Efehan Kaptan xx, Muhammet Akbulut xx (Cihangir Çağlıyan dk. 88 ?), Hasan Uyğur x (Eren Altıntaş dk. 60 x), Arda Okumuş xxx, Kaan Gaman xx, Onur Arı xxx, Tolga Yakut xx (Ayhan Taşlı dk. 82 ?), Eray Ertorun xx, Berkay Tanır xx, Yunus Alagöz xxx, Bartu Göçmen xx
Gol: Arda Okumuş (dk. 90+2) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Oğzuhan Uzun (Konyaspor), Berkay Tanır (Eskişehirspor)