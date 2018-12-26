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1907 Fenerbahçe yeni sezondaki koçlarını resmen açıkladı

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi ekiplerinin yeni sezon kadroları kilitlenmişti.

26 Aralık 2018, Çarşamba 12:30
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1907 Fenerbahçe yeni sezondaki koçlarını resmen açıkladı

Böylece Riot Games’in sözleşme veritabanına göre, koçu Luqman “Crowe” Abdullah olacağı öğrenilen 1907 Fenerbahçe; Crowe’u resmen açıklarken, akademi takımının başına da Svensson’ı getirdiğini duyurdu. Amerikalı koç Crowe; daha önce KL Hunters, Fire Dragoon, FrostFire ekiplerinde yer almıştı.

Crowe, sarı-lacivertli ekibin VF Şampiyonluk Ligi kadrosuna koçluk yapacakken, Svensson ise akademi takımıyla çalışacak.

1907 Fenerbahçe’nin Crowe ve Svensson açıklaması şöyle oldu: “Heyecanla beklediğimiz yeni sezonda, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde mücadele edecek League of Legends takımımızın başında Crowe, yeni efsanelerin doğacağı Akademi Ligi takımımızın başında ise Svensson olacak.” (Playerbros)

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