800.000 TL ödüllü Zula Süper Ligi'nin ikinci sezon online süreci tamamlandı. 1907 Fenerbahçe, Galatasaray Espor gibi önemli espor takımlarının da dahil olduğu Zula Süper Lig’de 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor takımları kıyasıya rekabet etti. 1907 Fenerbahçe’nin 3-0 mağlubiyeti ardından Zula Süper Lig’de bu sezon sonrasında ilk dörtte yer bulan takımlar, offline finallere katılma hakkı kazandı.

Toplamda 90 maç yapıldığı Zula Süper Lig’de son haftada, birinci Galatasaray Espor, ikinci Gamers of Future, üçüncü Oyun Hizmetleri, dördüncü 1907 Fenerbahçe oldu. Zula Süper Lig’in dört başarılı takımı 22 Aralık Cumartesi günü, Demirören İstiklal’de Nonstop Zula Espor Merkezi’nde gerçekleşecek offline finallerde şampiyonluk için yarışacaklar. 22 Aralık Cumartesi günü seyirciye kapalı olarak yapılacak yarışmalarda Galatasaray Espor ile 1907 Fenerbahçe ve Gamers of Future ile Oyun Hizmetleri karşılaşacak. Finalistler 23 Aralık Pazar günü seyirciye açık olarak Nonstop Zula Espor Merkezi’nde sınırlı sayıda biletle gerçekleşecek karşılaşmaları izleyebilecek ve şampiyonu kutlayacaklar.

Online turnuva sürecine bakıldığında takımlar arasından olan yüzyıllık rekabetin 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor kulüplerinde de devam edeceği görülüyor.

Zula Süper Lig Hakkında

Zula’nın en prestijli takımlarının yer aldığı Zula Süper Lig’de rekabet artarken, şampiyonların belirlendiği lig sisteminde küme düşmeler yaşandı. Taraftarları takımlar ile canlı yayınlarda buluşturan Zula Süper Lig’in en iyileri her sezon 200.000 TL’lik ödül havuzundan payını alacak. Zula, 2019 Mayıs ayına kadar, Zula Süper Lig’de 800.000 TL, diğer ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile toplamda 3.5 milyon TL ödül dağıtacak.

Zula World Cup 2018 ile espor ödül havuzu ve organizasyon çıtasını çok daha yukarıya taşıyan Zula, her sezon tüm takımların lig usulü birbirleriyle mücadele ettiği ve bu mücadelelerin canlı yayınlarla taraflarla buluşturulduğu yeni lig sistemiyle, mevcut lig yapısını değiştirerek sektörün yeni standartlarını belirleyecek.

Zula Süper Lig’de en prestijli ve başarılı takımların birbirleriyle maç yaptığı sistemle birlikte rekabet heyecanın artarken, en iyi takımlar kazanacakları ödüllerin yanı sıra, 250.000 $ ödül havuzlu Zula World Cup 2019’a katılma hakkı kazanacak.

Zula Süper Lig’in, yeni espor takımlarına açık bir yapısı olacak. Bir alt ligde başarılı olan takımlar ile Zula Süper Lig’in son sıralarına yerleşen iki takımın her sezon sonunda play-out oynamasıyla rekabet tabana yayılacak. Mevcut lig yapısında yer alan takımlar için de alternatif bir lig yaratan Zula, bu takımlara Süper Lig’e yükselme şansı verecek. İsteyen her beş esporcunun takım kurarak katılabildiği aylık 30.000 TL ödüllü Zula Rekabet Turnuvası ile birlikte 512 takımın kıyasıya mücadelesi sonucu belirlenen en iyi takımlar, Zula Süper Lig’e çıkmak için play-off mücadelelerinde yer alacak.

Yapılan yeni düzenlemelerle, Zula Süper Lig’in daha uzun soluklu olması hedefleniyor.

Zula Süper Lig’de yer alan takımlar sponsorların ilgisini çekiyor.

Gerçekleştirdiği dev organizasyonlar ve dijital espor yayıncılığı ile bünyesinde barınan takımları taraftarlarıyla buluşturan Zula, kendisine görünürlük sağlamak ve espora yatırım yapmak isteyen sponsorların da ilgisini çekiyor.