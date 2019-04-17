1907 Fenerbahçe, LEC’deki en iyi 5 takımdan birçoğunu yeniyor

Twitch üzerinden canlı yayınlarını yapan, takımın destek oyuncusu Bahadır “Japone” Çolak, Avrupa’nın League of Legends sahnesi LEC’deki birçok ekibi yendiklerini söyledi. Takımlar arasında yapılan antrenman maçlarından ufak da olsa dem vuran Japone, “LEC’deki top 5 takımla oynadık ve çoğunu kazandık.” dedi.

“LEC’deki top 5 takımla oynadık”

Antrenman karşılaşması olduğu için fazla detay vermekten kaçınan Japone, 1907 Fenerbahçe’nin Avrupa standartlarındaki birçok ekibe kafa tuttuğunu gösteren açıklamalar yaptı. Antrenman bilgilerinin paylaşılmasının hoş olmadığını da sözlerini ekleyen ünlü oyuncu, böylece MSI öncesinde Türk taraftarlara mutluluk veren bir açıklama yapmış oldu.

1907 Fenerbahçe MSI’da kimlerle oynayacak?

13 ekibin davet edildiği MSI 2019’da Çin, Kore ve Avrupa organizasyona direkt “main event” kısmında yer alacakken, ana sahne için bu üç ekibin yanına üç ekip daha eklenecek. Bu üç ekipten Play-In oynayacak bölgeler arasında “Round 2” olarak anılanlar Kuzey Amerika ve Tayvan ekipleri olacak. Ayrıca Türkiye’nin içinde bulunduğu “Round 1” aşamasındaysa 8 ekip kendine yer bulacak.

MSI’da yer alacak bölgeler ve bu bölgelerden gelecek ekipler şöyle:

Çin: 20 Nisan’da belli olacak

Avrupa: G2 Esports

Kore: SK Telecom T1

Kuzey Amerika: Liquid

Tayvan: 20 Nisan’da belli olacak

Brezilya: INTZ e-Sports

Bağımsız Bölgeler Topluluğu: Vega Squadron

Japonya: DetonatioN FocusMe

Latin Amerika: 20 Nisan’da belli olacak

Okyanusya: Bombers

Güneydoğu Asya: 21 Nisan’da belli olacak

Türkiye: 1907 Fenerbahçe

Vietnam: Phong Vũ Buffalo (Playerbros)