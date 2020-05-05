1907 Fenerbahçe ilk finalist oldu

Corona virüs (Covid–19) nedeniyle online olarak oynanan karşılaşmada kıyasıya mücadele yaşandı. Seriye etkili başlayan Team Aurora, ilk maçı kusursuz bir performansla kazandı ve seride 1-0 öne geçti. İkinci maçta ise Blue ve Holyphoenix öncülüğünde etkili oyun sergileyen 1907 Fenerbahçe Espor, seriyi 1-1’e getirmeyi başardı.

Fenerbahçe geriden geldi

Serinin üçüncü maçında ipleri tekrar eline alan Team Aurora, nişancısı Black’in büyüleyici performansıyle birlikte seride 2-1 öne geçmeyi başardı. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı serinin 4. maçında 1907 Fenerbahç Espor rüzgarı esti. Baştan sona üstün götürdüğü maçtan galip ayrılan ekip, durumu 2-2’ye getirdi ve seriyi 5. maça taşıdı.

Finale yükselecek ekibin belli olacağı beşinci maçta tecrübesini konuşturan 1907 Fenerbahçe Espor, zaman zaman kontrolü kaybetse de dakikalar ilerledikçe kontrolü eline almayı başardı. Hem Blue hem de Holyphoenix’in etkili performansıyla birlikte rakibini mağlup etmeyi başaran 190 Fenerbahçe Espor, ilk finalist olmayı başardı.

Serinin en değerli oyuncusu 1907 Fenerbahçe Espor’un orta koridor oyuncusu Blue seçildi.

Sarı lacivertli ekibin rakibi 5 Mayıs Salı günü Dark Passage ile fastPay Wildcats arasında oynanacak olan karşılaşmanın ardından belli olacak.