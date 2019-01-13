Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi‘nin başlamasına kısa bir süre kala espor takımları hayranlarıyla toplanmaya devam ediyor. 1907 Fenerbahçe, GEO Koleji‘nin Ataşehir Kampüsü’nde hayranlarıyla buluştu. Hayranlarının sorularını yanıtlayan oyuncular, söyleşinin ardından imza ve fotoğraf çekimleriyle hayranlarını mutlu ettiler.

1907 Fenerbahçe’nin bu etkinlik sonrasında yaptığı açıklama:

“LoL takımımız bugün GEO Koeji Ataşehir Kampüsünde imza günü ve soru cevap etkinliğiyle taraftarlarla bir araya geldi. Bu güzel günün gerçekleşmesini sağlayan GEO Koleji’ne ve ilgi gösteren taraftarlarımıza teşekkürler! " (Playerbros)