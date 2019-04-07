1907 Fenerbahçe finalde!

Spor dünyasının en önemli derbisi bu sefer espordaydı. 1907 Fenerbahçe, rakibi Galatasaray Espor’u 3-0 gibi net bir skor ile yenerek KMF’ye yükselmeyi başardı. Bu sonuç birçok kişi tarafından beklenirken, ekip sergilediği performansla bir kez daha göz doldurdu.

İlk iki oyunda Sarı-lacivertliler rakiplerine net bir üstünlük kurarken, son oyunda önde olan Galatasaray Espor’du. Ancak aslanlar üstünlüğü daha fazla koruyamadı ve müthiş bir heyecana sahne olan maçı kazanan Fenerbahçe oldu. Bu sonuçla beraber ekip finale yükselmeyi başardı.

Galatasaray Espor seçimleri çok eleştirildi!

Seri boyunca hem izleyenler hem de sunucular Galatasaray Espor’un yaptığı seçimleri eleştirdiler. Birçok güçlü şampiyonlar açıkken yapılan seçimler doğru bulunmazken, takımın kaybetme nedenlerinden birinin de seçim ve yasaklama ekranı olduğu söylendi.

Ayrıca serinin en değerli oyuncusu seri boyunca ligde hiç oynamadığı şampiyonları oynayan Hades oldu. Ünlü nişancı ilk iki maç dışında, son maçta takımını sırtlayan isim olmayı başardı. Maç sonu röportajlarında da iddialı açıklamalar yapan Hades, final için favori olduklarını söyledi.

KMF’de rakipleri Bahçeşehir SuperMassive!

Fenerbahçe’nin KMF’deki rakibi, yarı finalde Royal Youth’u 3-2 yenen SuperMassive oldu. Herkesin merakla beklediği ve çekişmeli, heyecanlı maçlar izleyeceğimiz neredeyse kesin olan final maçı 13 Nisan tarihinde Espor Sahnesi’nde oynanacak. Kazanan ekip Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Şampiyonu olacak ve MSI’da ülkemizi temsil edecek. (Playerbros)