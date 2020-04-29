1907 Fenerbahçe Espor, Apex Legends takımını duyurdu

Türkiye'nin başarılı organizasyonlarından 1907 Fenerbahçe Espor, Apex Legends oyununda da bir takım kurduklarını duyurdu!

2016 yılında Supermassive TNG‘nin slotunu satın alarak LoL Şampiyonluk Ligi‘ne giren ve ilk kez adını burada duyduğumuz organizasyon, gün geçtikçe bünyesine diğer oyunları katarak devam etti. 2017‘de VFŞL şampiyonu olan takım gittikçe başarılarının üstüne koymaya devam etti.

Şu anda League of Legends, Zula ve FIFA20‘de aktif takımları bünyesinde bulunduran organizasyon, dün Instagram üzerinden yaptıkları bir duyuru ile Apex Legends’ta da bir kurduklarını ve bu takımın kadrosunu paylaştı.



