Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenen IWBF (Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu) Euroleague Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı, 1. gün maçları sonunda elde ettiği iki galibiyetle liderliğe yükseldi.

B Grubu'ndaki ilk maçında Çek Cumhuriyeti temsilcisi WB Studánka Pardubice karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe, rakibi karşısında 111-29'luk skorla galip gelmeyi başardı.

Günün ikinci maçında Bosna Hersek temsilcisi KIK Zmaj Gradacac karşısında da yine ezici bir oyun sergileyen sarı lacivertliler, parkeden 113-22'lik galibiyetle ayrılarak ilk gün maçları sonunda 4 puanla grubunda zirvede yer aldı.

Fenerbahçe, grubunda bugün oynayacağı LTRZN Lodz (başlama saati 13.30) ve Pactum Kielce (başlama saati 17.45) maçları sonunda lider durumda bulunursa Nisan ayında İspanya'nın ev sahipliğinde Vigo şehrinde düzenlenecek turnuvada final maçlarını oynamaya hak kazanacak.