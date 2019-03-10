1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar finallere yükseldi

1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, Polonya’da oynanan B Grubu maçlarda 4’te 4 yaparak finallere yükseldi.

10 Mart 2019, Pazar 10:56
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1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar finallere yükseldi

1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, IWBF Avrupa Ligi 3 Eleme Turu B Grubu’nu lider tamamladı.

Polonya’da oynanan grup maçlarında mücadele eden sarı-lacivertli ekip, Çekya temsilcisi Studanka Pardubice’yi 111-29, Bosna Hersek’ten Zmaj Gradacac’ı 113-22, Polonya takımı Lodz’u 109-41 yendi.

Gruptaki son maçında Polonya’nın Pactum Kielce ekibiyle karşı karşıya gelen 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, maçı 111-31 kazandı.

Sarı-lacivertli ekip, 4’te 4 yaparak grubunu lider tamamlayarak finallere katılma hakkı elde etti.

1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, 25-28 Nisan’da İspanya’nın Vigo kentindeki Avrupa Ligi 3 finallerinde yer alacak.

AA

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