Ataşehir'de 30. yıl coşkusu 1992 yılında kurulan ve hem Sarı-Lacivertliler’in hem de Türk sporunun her branşta gelişmesi adına birçok projeyi hayata geçiren 1907 Fenerbahçe Derneği, 30. kuruluş yıl dönümünü coşkulu bir konserle kutlayacak.

Bugün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda organize edilecek konserde Avrasya Filarmoni Orkestrası ve şef Orçun Orçunsel eşliğinde Fahir Atakoğlu ile Mor ve Ötesi sahne alacak. Gecenin sunuculuğunu Çağla Şikel yapacak. Ünlü komedyen Cem Yılmaz ise açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Kapılar 19.00’da açılacak, etkinlik 20.00’de başlayacak.