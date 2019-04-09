9 haftalık lig aşamasının ardından sonunda VF Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali zamanı geldi çattı. Peki 1907 Fenerbahçe ve Bahçeşehir SuperMassive arasında oynanacak KMF ne zaman? İşte tüm detaylar:

MF’de adını finale yazdıran ilk ekip SuperMassive oldu. Yarı final mücadelesinde Royal Youth ile karşılaşan SUP, rakibiyle beraber izleyenlere belki de sezonun en heyecanlı maçlarını izlettirdiler. Beş maç üzerinden oynanan seride 2-0 öne geçen ekip SUP olmuştu. Ancak Royal Youth müthiş bir geri dönüşle durumu 2-2’ye getirmişti ve finale çıkacak takımı 5. maç belirlemişti.

SuperMassive finale çıkacak rakibini beklerken, 2. Kış Mevsimi yarı final maçı pazar günü oynandı. Dev derbiye sahne olan yarı final mücadelesini Galatasaray Espor’a karşı 3-0 kazanan Sarı-lacivertli ekip, adını finale yazdıran 2. takım oldu.

1907 Fenerbahçe – Bahçeşehir SuperMassive KMF maçı ne zaman?

İki ekip arasında VF Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali maçı 13 Nisan Cumartesi günü Espor Sahnesi’nde oynanacak. Maç sırasında Espor Sahnesi’nde olmak isteyenler için bilet satışları hala devam ederken, seriyi internetten izleyecek olanlar Riot Games’in Twitch ve YouTube kanallarından maçı izleyebilecekler.