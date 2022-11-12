1992 yılında kurulan 1907 Fenerbahçe Derneği, hem Sarı-Lacivertliler'in hem de Türk sporunun gelişmesi adına birçok projeyi hayata geçirdi. Dernek, bu sene 30. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bu özel gün için 24 Kasım Perşembe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser düzenlenecek.

Avrasya Filarmoni Oreskestrası ve şef Orçun Orçunsel eşliğinde Fahir Atakoğlu ile Mor ve Ötesi sahne alacak. Gecenin sunuculuğunu Çağla Şikel yapacak. Ünlü komedyen Cem Yılmaz ise açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Ayrıca izleyiciler için sürprizler de olacak. Konserin biletleri Biletix ile Passo üzerinden satışa sunulacak.