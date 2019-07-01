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19 Yaş Balkan Badminton Şampiyonası başlıyor

19 Yaş Balkan Badminton Şampiyonası başlıyor

01 Temmuz 2019, Pazartesi 15:48
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19 Yaş Balkan Badminton Şampiyonası başlıyor

ANKARA,(DHA) - 
Ankara'da düzenlenecek 19 Yaş Balkan Badminton Şampiyonası, yarın Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başlıyor. 
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan turnuvada Bulgaristan, Sırbistan, Gürcistan ve Makedonya olmak üzere 5 Balkan ülkesinden 60 sporcu madalya mücadelesi verecek.
Müsabakalar, perşembe günü düzenlenecek olan madalya töreni ile sona erecek.

(FOTOĞRAFLI)
 

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