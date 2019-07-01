19 Yaş Balkan Badminton Şampiyonası başlıyor

ANKARA,(DHA) -
Ankara'da düzenlenecek 19 Yaş Balkan Badminton Şampiyonası, yarın Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başlıyor.
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan turnuvada Bulgaristan, Sırbistan, Gürcistan ve Makedonya olmak üzere 5 Balkan ülkesinden 60 sporcu madalya mücadelesi verecek.
Müsabakalar, perşembe günü düzenlenecek olan madalya töreni ile sona erecek.
(FOTOĞRAFLI)
ANKARA,(DHA) -
YORUM YAZ
+ DAHA FAZLA GÖSTER
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Sıradaki haber yükleniyor...