Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milliler, 2 Haziran’da İstanbul’da toplanıp aynı gün Bolu’da kamp çalışmalarına başlayacak. Letonya’nın Riga ve Daugavpils şehirlerinin ev sahipliğinde yapılacak organizasyonda ay-yıldızlılar, D Grubu’nda ABD, Avustralya ve Mali ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, gruptaki ilk maçını 3 Temmuz Cumartesi günü ABD ile oynayacak. Gruptaki ikinci maçında 4 Temmuz’da Avustralya ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, 6 Temmuz’da da Mali ile mücadele edecek.

Milli takımın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ali Yüceoral, Ata Ülkü Özben (Bahçeşehir Koleji), Alperen Şengün, Furkan Haltalı, Kerem Kuthan Konan, Samet Yiğitoğlu (Beşiktaş Icrypex), Tolga Deliktaş (Kulüpsüz), Ege Özçelik, Enes Doruk Tüzün (Darüşşafaka), Koray Çekici (Empera Halı Gaziantep Basketbol), Ege Ülker, Mert Emre Ekşioğlu, Yiğit Onan, Sayhan Yetkin (Fenerbahçe Beko), Berkay Yılmaz (Kulüpsüz), Ege Tan Yıldızoğlu (Mersin BBGSK), Ozan Yılmaz (Nadir Gold İstanbul Basket), Haktan Yavaş (Pınar Karşıyaka), Can Sayın (TED Ankara Kolejliler), Batın Tuna, Ömer Ege Peksarı, Bülent Hamza Çelik, Ata Can Atsüren (TOFAŞ), Berke Büyüktuncel (Kulüpsüz), Batuhan Acar (Türk Telekom), Tibet Deniz Görener (Arizona Wildcats), Sarper David Mutaf (Gran Canaria), Mustafa Serimhan Serim (Montverde Academy), Adem Bona (Prolific Prep School)