19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı eleme grubu maçlarına hazır

Manavgat’ta kampa giren genç milliler, grup maçlarının oynanacağı Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri’nde, teknik direktör Suat Okyar yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi.

Milli Takım Teknik Direktörü Suat Okyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası 2. grup eleme maçlarının Antalya’da yapılacağını belirtti.

Grup eleme maçlarında yarın Azerbaycan, 6 Ekim’de Kıbrıs Rum Kesimi ve 9 Ekim’de İsviçre ile karşılaşacaklarını dile getiren Okyar, şunları kaydetti:

"Manavgat’ta son çalışmamızla turnuva öncesi kampımızı bugün tamamladık. Bu süreç içerisinde en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Çocukların moralleri yüksek, istekleri fazla. Kendi topraklarımız da inşallah Avrupa Şampiyonası eleme turunda tur atlayacak sonucu alırız. Yarınki Azerbaycan karşılaşması çok kilit bir maç. Bu maçı alırsak çok büyük ölçüde gruptan çıkmayı garantileyeceğiz. İsviçre maçına başlamadan önce 6 puan yapıp gruptan çıkmak en büyük hedefimiz. Bunu da yapabilecek inançta ve güçteyiz. İnşallah bütün yüreğimizi sahaya koyacağız."

Şampiyonada, 48 takımın, 4’erli olarak 12 gruba ayrıldığı eleme turunda, gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler ile en iyi 2 grup üçüncüsü Elit Tur’a yükselecek.