19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı Antalya’da

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, 3 Ekim’de Antalya’da başlayacak Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçları öncesi kente gelerek hazırlıklarına başladı.

Manavgat’ta kampa giren milliler, grup maçlarının oynanacağı Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri’nde, teknik direktör Suat Okyar yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Milli takım teknik direktörü Suat Okyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki yıllarda iyi çalışarak Elit Tur etabına yükseldiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu sene de inşallah üçüncü kez başarmaya çalışacağız. Burada yeni bir yaş grubu ile baştan çalışmalara başladık. Bir önceki takımımız, Elit Tur’da çok iyi derece yaptı. İnşallah bu takımımızla da önce eleme turunu geçeriz. Bu yönde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Grubumuzda Azerbaycan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsviçre var. Azerbaycan ve Kıbrıs Rum Kesimi maçlarını kazanmayı hedefliyoruz. Bu iki maçı alabilirsek, Elit Tur’a yükselmiş olacağız."

Türkiye, ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası eleme turu 2. Grup maçlarında, 3 Ekim’de Azerbeycan, 6 Ekim’de Kıbrıs Rum Kesimi ve 9 Ekim’de İsviçre ile karşılaşacak.

Toplam 48 takımın, 4’erli olarak 12 gruba ayrıldığı eleme turunda, gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler ile en iyi 2 grup üçüncüsü Elit Tur etabına yükselecek.