19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımımız, kupa ve madalyalarını aldı

Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da organize edilen 2019 BVA U19 Genç Kızlar Balkan Şampiyonası,final karşılaşmasının ardından yapılan kupa ve madalya töreni ile son buldu.

Final karşılaşmasının ardından TVF Başkent Voleybol Salonu’nda yapılan kupa ve madalya töreninde şampiyon olan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımımıza madalyalarını TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Yönetim Kurulu Üyesi A. Nihan Karaçam Salkaya, kupasını ise TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Turnuvayı ikinci olarak tamamlayan Sırbistan takımına madalyalarını TVF Disiplin Kurulu Başkanı Yaşar Sezikli ve BVA Genel Sekreteri Nilüfer Başak Shimonsky verdi.

Turnuvayı üçüncü sırada bitiren Romanya takımına ise madalyalarını; BVA Süpervisor’u Slavisa Perovic verdi.

Üstündağ: “Hepsini tebrik ediyorum kutluyorum”

19 Yaş Altı Milli Takımı'nın geleceğin sultanları olduğunu ifade eden Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Bu takımdan A takımda olanlar da var. Mesela Ebrar bu takımda yaşı tutuyor. İstese bu takımda olabilir. Çin’de bir zafer kazandılar. Ev sahibi Çin’i 3-1 net bir skorla yendiler. Erken saatte ablaları bize bu mutluluğu yaşattılar. Hepsini tebrik ediyorum kutluyorum. Orada galibiyet burada Balkan şampiyonu olmak. Ama daha yolun başındayız. Buradan Meksika’ya gidecekler. Orada da bir kupa hedefimiz var. Bugün burada oynadıkları Sırbistan da oradaki rakibi. Bugün burada 2-0’dan gelip bırakmadılar, inandılar, mücadele ettiler. Çok iyi bir oyun sergilediler ve 3-2 yenerek şampiyon oldular” şeklinde konuştu.

Başantrenör Çatma: 2-0’dan sonra iyi bir direnç gösterdik

Sırbistan karşısında iyi bir direnç gösterdiklerini vurgulayan Başantrenör Şahin Çatma, “Evimizde oynadığımız Balkan Şampiyonası bizim için prestij maçıydı. Sırplar da Dünya Şampiyonası'nda bizim rakibimizdi. 2-0’dan sonra iyi bir direnç gösterdik. İyi servis attık, iyi karşılama yaptık. Çok mükemmel defans yaptık. Kızlarımı tebrik ediyorum” dedi.

Kaptan Cebecioğlu: Oyunumuzu Meksika’daki Dünya Şampiyonası'nda sergilemeyi düşünüyoruz

Maçın son anlarında sakatlık geçirmesine rağmen takımı yalnız bırakmayan kaptan Derya Cebecioğlu şöyle konuştu:

“Öncelikle 2-0’dan 2-2’ye çevirip 3-2 maçı almak her takımın yapacağı bir şey değildir. Biz bugün takım olarak sahada elimizden gelen her şeyi yaptık ve maçı kazandık. Bu performansımızı ve oyunumuzu Meksika’daki Dünya Şampiyonası'nda sergilemeyi düşünüyoruz ve yapacağız da. Son Balkan Şampiyonası'nı bu şekilde bitirdiğimiz için çok mutluyum."