Bosna Hersek ve Hırvatistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımımız, 2’nci Grup’taki üçüncü ve son maçında Fransa’ya 3-1 mağlup oldu.

Grup karşılaşmalarında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet elde ederek grubunu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan Millilerimiz, U19 Avrupa Şampiyonası’nda üst üste 5. kez (2012, 2014, 2016, 2018) adını yarı finale yazdırdı.

Millilerimizin yarı finaldeki rakibi ise; yarın (27 Ağustos, Perşembe) 1’inci Grup’ta oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

TÜRKİYE-FRANSA: 1-3

HAKEMLER: Magdalena Niewiarowska (Polonya), Rossella Piana (İtalya)

SALON: Nastavno-Sportska Dvorana Gradski Vrt, Osijek

TÜRKİYE: Hanife Nur, Lila, Sude, İlayda, İpar, Elif Su, Gülce (L) (Çağla, Sude Naz, Aleyna, Beren, Ege Melisa)

FRANSA: Respaut, Diouf, Defraeye, Henyo, Ratahiry, Dia, Vidaller (L) (Danard-Selosse, Bah, Rakotozafy, Ndiaye)

SETLER: 25-23, 22-25, 23-25, 21-25

SÜRE: 108 dakika (24,26,30,28)