19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımımız, Fransa'ya kaybetti

CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımımız, 2’nci Grup’taki üçüncü ve son maçında Fransa’ya 3-1 mağlup oldu.

27 Ağustos 2020, Perşembe 00:47 Son Güncelleme:
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19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımımız, Fransa'ya kaybetti

Bosna Hersek ve Hırvatistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımımız, 2’nci Grup’taki üçüncü ve son maçında Fransa’ya 3-1 mağlup oldu.

Grup karşılaşmalarında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet elde ederek grubunu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan Millilerimiz, U19 Avrupa Şampiyonası’nda üst üste 5. kez (2012, 2014, 2016, 2018) adını yarı finale yazdırdı.

Millilerimizin yarı finaldeki rakibi ise; yarın (27 Ağustos, Perşembe) 1’inci Grup’ta oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

TÜRKİYE-FRANSA: 1-3

HAKEMLER: Magdalena Niewiarowska (Polonya), Rossella Piana (İtalya)

SALON: Nastavno-Sportska Dvorana Gradski Vrt, Osijek

TÜRKİYE: Hanife Nur, Lila, Sude, İlayda, İpar, Elif Su, Gülce (L) (Çağla, Sude Naz, Aleyna, Beren, Ege Melisa)

FRANSA: Respaut, Diouf, Defraeye, Henyo, Ratahiry, Dia, Vidaller (L) (Danard-Selosse, Bah, Rakotozafy, Ndiaye)

SETLER: 25-23, 22-25, 23-25, 21-25

SÜRE: 108 dakika (24,26,30,28)

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