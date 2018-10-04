Antalya’da kamp yapacak 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı’nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10-18 Ekim tarihlerinde Antalya’da kamp gerçekleştirecek milli takımın aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktörlüğünü Murat Kaya’nın yaptığı 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı’nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Adem Enes İbrahimağaoğlu (Trabzonspor), Erkan Çınar, Muhammed Yusuf Aygün, Berkay Can (Beşiktaş), Recep Taş (Arnavutköy Belediyesi), Berkay Arslan (Antalyaspor), Ercan Şirin (Galatasaray), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Mustafa Acar, Cenk Şen, Bünyamin Balcı (Antalyaspor), Muhammed Furkan Özhan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Sefa Çollak (Medipol Başakşehir), Ehat Musatafa Balcı (Erbaaspor), Fuat Bavuk (Ümraniyespor), Seyfettin Yesügey (Kayseri Erciyesspor).

Milli takım, Antalya’da ayrıca 16 ve 17 Ekim tarihlerinde olmak üzere Hollanda Futsal Milli Takımı ile iki hazırlık maçı oynayacak.

AA