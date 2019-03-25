19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur ikinci maçında ev sahibi Gürcistan’ı 3-2 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te oynanan maçta milli takımın golleri 1. dakikada Cenk Şen, 9. dakikada Batuhan Dıraga ve 34. dakikada Mustafa Acar’dan gelirken, Gürcistan’ın gollerini 14. dakikada Emir Şenocak (kendi kalesine) ve 19. dakikada Giorgi Ghavtadze kaydetti.

Milliler, Elit Tur’daki üçüncü maçında 27 Mart Çarşamba günü Macaristan ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekip turnuvadaki ilk maçında İspanya’ya 4-2 yenilmişti.

AA