Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 19 Şubat koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 116.674 testle birlikte toplam test sayısı 32.098.166'ya ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 638 hastayla birlikte 7.419 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2.624.019’a çıktı. Can kaybı da 82 artarak 27.903’e yükseldi.

Verilere göre 7.498 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2.511.548’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.6, ağır hasta sayısı da 1.185 oldu.



