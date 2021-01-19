Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 761 olduğunu belirten Bakan Koca, 167 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 27.698.556 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 24.328 olduğu kaydedildi.

Vaka sayısı ise 6.818 olarak açıklandı



