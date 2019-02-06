Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Şubat ayı içerisinde Samsun’da gerçekleştirilecek olan “Eskrim U10-U12-U14 Kılıç Açık Turnuvası", "2019 Minikler Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası", "2019 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası" ve 19 Mayıs 1919’un 100. yılı anlam ve önemi kapsamında 2019 yılı içerisinde düzenlenecek ulusal ve uluslararası müsabakalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, Samsunlu vatandaşları spor yapmaya teşvik edeceklerini de ifade ederek, 100. yıl etkinliklerinin 1 yılla sınırlı kalmayacağını ve 4 yıla yayılacağını ifade etti.

“Gerekirse halkımızın ayağına giderek spor yaptıracağız”

Samsun’da sporu tabana yaymaya çalışacaklarını vurgulayan İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Samsun’da 91 tane spor tesisi var. Sporu tabana yayma çalışmalarımız da devam ediyor. Bunlar halkımız tarafından ne kadar çok kullanırsa, biz bundan o kadar keyif alacağız. Sağlıklı bireyler istiyorsak, halkımızı spora teşvik etmeliyiz. Türkiye’nin en büyük ve en fazla tesisleri burada. Bizim başka bir mazerete ihtiyacımız yok devlet her şeyi yapmış. Biz de gerekirse halkımızın ayağına giderek spor yaptıracağız. Elimizde bütün kuvvetlerimizi halkımıza, çocuklarımıza spor yaptırmak için planlayacağız. Bu konuda belediyelerle de görüştük. İyi bir koordinasyonla beraber valiliğin himayesiyle Samsun, spordan istifade etmiş olacak. Halka sporu sevdireceğiz. Bir de Samsun'un spor merkezi olduğunu, spor turizminden pay aldığını ve spor şehri olduğumuzu göstereceğiz” dedi.

“100. yıl etkinlikleri 4 yıl sürecek”

100. yıl etkinliklerinin 4 yıl süreceğini belirten Kasapoğlu, şunları söyledi:

“Samsun’da herkesin spor yapmasını hedefliyoruz. Spor yaptırarak hastalık oranlarını düşürmeyi amaçlıyoruz. Bunların haricinde 100 yıl etkinlikleri kapsamındaki spor faaliyetlerine de yoğunluk veriyoruz. 9-19 Şubat tarihleri arasında Türkiye 14 Yaş Altı Açık Eskrim Şampiyonası ve 7-10 Şubat Minikler Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası da bu kapsamda Samsun’da yapılacak. 100. yıl etkinlikleri kapsamında 2 Türkiye şampiyonası gerçekleştirdik, 2 Türkiye şampiyonası da bu hafta yapılacak. 100. yıl etkinlikleri, ‘Kurtuluştan Şahlanışa’ sloganıyla desteklenecek. 100. yıl kutlamaları Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Samsun’a geldiğinde 100. yıl etkinliklerinin 4 yıl süreceğini söylemişti. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ve Milli Mücadele'yi başlatması kapsamındaki etkinlikler 1 yıl sürecek. Sonrasında Meclis'in kuruluşu ve Cumhuriyetin ilanı etkinlikleri bir bayram ve şenlik havası içerisinde olacak. Yani bu organizasyonlar 1 yıl değil 4 yıl sürecek.”

Samsun’da 100. yıl etkinlikleri kapsamında 9-19 Şubat tarihleri arasında "Türkiye 14 Yaş Altı Açık Eskrim Şampiyonası" ve 7-10 Şubat tarihleri arasında ise "Minikler Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası" yapılacak.

İHA