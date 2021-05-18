19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlanacak. Tam kapanma süreci 17 Mayıs itibarı ile sona erdi ve kademeli normalleşmeye geçildi. Bu noktada, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı konusu, milyonların gündeminde yer alıyor. Daha önce dini ve milli bayramlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanması nedeniyle 19 Mayıs'la ilgili de alınacak karar merak ediliyordu. Bilindiği gibi, 19 Mayıs resmi tatil günleri arasında yer alıyor ve daha önceki resmi tatil günlerinde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı.

19 Mayıs yasak var mı? 19 Mayıs kısıtlama var mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Bu doğrultuda, 19 Mayıs'ta yasak var mı sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. 19 Mayıs'ta yasak var mı dün gerçekleşen Kabine Toplantısı ile yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda 19 Mayıs'ta yasak konusuna değinmedi. İçişleri Bakanlığı'ndan da 19 Mayıs'ta yasak olduğuna dair bir genelge yayınlanmadı.

19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Çarşamba günü hangi yerler açık?

Vatandaşlar tam kapanmanın ardından 19 Mayıs 2021'de de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı, 19 Mayıs resmi tatil mi merak ediyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı resmi tatildir. Resmi kurumlar bu tarihte kapalıdır. Sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma günleri 21.00'den başlayıp pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek. Bu tedbirler 1 Haziran'a kadar uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması yok. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde sadece zorunlu hallerde özel araçla seyahate izin verilecek.

Genelgeye göre, yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 arasında sadece paket servis olarak hizmet verebilecek.

17 Mayıs-1 Haziran arasında gazino, taverna, birahane, nargile salonu veya kafeleri, sinema salonları, kahvehaneler, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları ile tematik parklar ise kapalı olacak.