Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 902 olduğunu belirtilirken, 233 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 51.512.691 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 45.419 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 11.553 olarak açıklandı.