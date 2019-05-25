19 Mayıs İllerarası Gençlik Tekvando Şampiyonası başladı

Kastamonu Atatürk Spor Salonu’nda 2 gün sürecek organizasyonun açılış seremonisi gerçekleştirildi. Burada konuşma yapan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "Federasyon olarak dünyanın her yerinde Türk bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz." dedi.

Güzel bir şampiyona olması temennisinde bulunan ve müjdelerle geldiğini aktaran Şahin, "Size müjdeler, sevinçli haberler getirdim. Geçen hafta İngiltere’nin Manchester kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda bine yakın sporcu mücadele etti. Büyüklerde sizin ağabey ve ablalarınız 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz alıp, al bayrağımızı göndere çekip, büyük başarı kazandı." diye konuştu.

Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını kaydeden Şahin, "Esas amaç ülkeyi temsil etmek. Bu ülkenin al bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmaktır. Türkiye Tekvando Federasyonunun hedefi ve amacı budur. Bunun yanında sporu geliştirip, iyi sporcular ve kaliteli vatandaş yetiştirme noktasında çalışmaları sürdürmektir." ifadelerini kullandı.

Her şeyin kazanmak olmadığını vurgulayan Şahin, şunları söyledi:

"Spor sadece kazanmak üzerine kurulu sistem değildir. Hoşgörülü, ahlaklı, sevgi dolu vatandaş modeli oluşturan bir sitemdir. Kaybettiğimiz zaman elbette üzüleceğiz ama sporu devam ettireceğiz. Spor bir yaşam şeklidir. Tekvando iyi bir yaşam şeklidir. Spor sağlıklı zinde bir vücuda, iyi bir akla sahip olmak ve gülümseyen bir şekilde dünyaya bakmaktır. Sayın Cumhurbaşkanı’mız diyor ya; ’Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.’ diye. Bu söz hepimizin sözü. Biz beraber sevinip, beraber üzüleceğiz. Federasyon olarak dünyanın her yerinde Türk bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz."

Şampiyonaya 14 ilden 410 sporcu katılıyor

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, şampiyonaya 14 ilden 410 sporcunun katıldığını söyledi. Böyle bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirten Asrak, "Tekvando, Türk milli kültürüne en uygun sporlardan biri. Gençlik ve spor il müdürü olduktan sonra Kastamonu’da kaç tane milli sporcu olduğuna baktım. 54 milli sporcudan 32 tanesinin tekvando branşından olduğunu gördüm ve çok duygulandım. Tekvandoya bakışım çok ciddi değişti. Kastamonu’daki milli sporcularımızın yarısından fazlasının tekvandocu olmasından dolayı, ilimizin tekvando sporunda merkez olmasını istiyoruz. Sayın federasyon başkanım, biz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçaslan, federasyon başkanı Şahin’e hediye takdim etti. İlk gün maçlarında dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesinin ardından seremoni sona erdi. Şampiyona, yarın yapılacak maçlarla sona erecek.

AA