19 Mayıs dijital ortamda kutlanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram ile 15-21 Mayıs Gençlik Haftası’nın da yer aldığı özel günler için kutlama programı hazırladı. Pandemi nedeniyle farklı bir konsept ve yöntem yapılacak. Bu süreçte gerçekleştirilecek faaliyetlerin odak noktasını gençler ve sporcularla doğrudan, güçlü ve yüksek etkileşime olanak tanıyan interaktif uygulamalar ve içerikler oluşturacak. Bilgilendirici içeriklerin yayınlanırken, yarışmalar, söyleşiler, konserler gibi gençlerin katılımını sağlayan interaktif etkinlikler gerçekleştirilecek.

‘Geleceğe yürümekten gurur duyuyorum’

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın bu yıl ülkemiz ve dünyanın çok kritik bir süreçten geçtiği bir dönemde kutlanacağına işaret etti ve ekledi: “Biz ülkemizin değerlerine sımsıkı bağlı gençlerle geleceğe yürümekten gurur duyuyoruz. Ülkemiz ve dünyanın içinden geçtiği bu önemli ve kritik süreçte topyekün bir sınav veriyoruz. ‘En büyük varlığımız, en büyük imkânımız’ olan gençlerimiz, her alanda olduğu gibi koronavirüsle mücadelede de Vefa Destek Gruplarıyla olsun, gençlik merkezlerimizde siperli maskeler üreterek olsun ‘biz de varız’ dediler. Bu vesileyle gençlerimize bu süreçteki gayretleri ve fedakarlıkları nedeniyle teşekkür ediyorum.”