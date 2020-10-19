Milli Piyango'da yeni dönem tüm hızıyla devam ediyor. Yeni oyunlar ve artan ikramiyeleriyle kazanma şansı daha da arttı. Şisal Şans, On Numara’nın 19 Ekim çekilişini saat 20:00’de gerçekleştirdi ve sonuçlar canlı yayında açıklandı. Milli Piyango Online tarafından yapılan ve büyük ikramiyenin 397.712,04 TL olarak belirlendiği On Numara'da şanslı numaralar ise 2 - 6 - 8 - 10 - 18 - 20 - 22 - 24 - 30 - 35 - 36 - 37 - 48 - 52 - 53 - 55 - 56 - 60 - 64 - 70 - 71 - 80 olarak belirlendi. 10 bilen 2 talihli 198.856,00 TL'nin sahibi oldu. Çekilişte 9 bilen 43 kişi 3.233,90 TL, 8 bilen 804 kişi 216,15 TL, 7 bilen 7.431 kişi 44,40 TL ve 6 bilen 44.201 kişi 7,85 TL, hiçbir numara bilemeyen 69.560 kişi ise 6,95 TL ikramiyeye hak kazandı.





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On numara ne zaman çekilir?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

On numara kullar nelerdir?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.