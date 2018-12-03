19. Champions Cup’ta kazanan LE VENT SE LEVE oldu

Yaklaşık 2 Milyon Dolar toplam ikramiyeli koşuda bu yıl 3 ve yukarı yaşlı 15 safkan start aldı. 32.498 biletli yarışseverin yerinde takip ettiği koşuda Le Vent Se Leve’nin ardında ikinciliği WESTERLUND (Neo Universe – Uanme / Marquetry) elde ederken, SUNRISE SOAR (Symboli Kris S – Amelia / Special Week) üçüncü, ANGE DESIR (Deep Impact – Tickle Pink / French Deputy) ise dördüncü oldu.

1800 metre kum pistte kazanırken 2016 yılında bu koşuda galibiyete ulaşan Sound True’nun da rekoruna ortak olan LE VENT SE LEVE için bitiriş derecesi 1.50.10 olurken, farklar 2 ½ Boy - Boyun - 1 ¼ Boy şeklinde sonuçlandı.

13 Ağustos 2017 tarihinde yarış hayatına kazanarak başlayan LE VENT SE LEVE, G1 Champions Cup ile birlikte kariyerinin 8. startında üst üste 4., toplamda ise 7. galibiyetine ulaştı. İlk ve tek mağlubiyetini 1 Nisan günü Nakayama’da start aldığı koşuda ikinci olarak alan 3 yaşındaki safkan, favori olarak katıldığı G1 Champions Cup’ta ilk Grup 1 zaferini de hanesine yazdırmış oldu.

Kurofune (2011), Kane Hekilli (2005) ve Alondite’den (2006) sonra bu koşuyu 3 yaşlı olarak kazanan tarihteki 4. safkan olan Le Vent Se Leve, antrenörü Kiyoshi Hagiwara’ya Logi Universe ile birinciliğe ulaştığı 2009 yılı Japonya Derbisi’nden sonra ikinci G1 galibiyetini kazandırmış oldu. İtalyan jokey Mirco Demuro ise Sambista’dan (2015) sonra ikinci Champions Cup galibiyetine uzanırken, Japonya’da toplamda 26. G1 zaferini elde etti.

Jokey Mirco Demuro’nun koşu sonrası “Harika potansiyele sahip ve parlak geleceği olan bir tay” şeklinde nitelendirdiği Le Vent Se Leve’nin 2019’daki hedefleri arasında G1 Dubai World Cup’ın da olması bekleniyor. Le Vent Se Leve, 2019 yılı Dubai World Cup’ta start alıp kazanırsa 2011 yılında zafere uzanan Victorie Pisa’dan 8 yıl sonra tarihte Dubai World Cup’ı kazanan ikinci safkan olmayı başaracak.



