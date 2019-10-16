Erzurum Büyükşehir Belediyesi himayesinde kurulan kick boks takımında 13 sporcuya eğitmenlik yapan ve 18 yıllık arkadaş olan Cebrail Gençoğlu ve Emre Şahin öğrencilerle birlikte birbirlerine yeri geliyor antrenörlük yapıyor yeri geliyor öğrenci oluyorlar. Gelecek ay Antalya’da düzenlenecek olan Kick Boks Dünya Şampiyonası'na hazırlanan eğitmen Emre Şahin antrenman yaptığı sırada antrenörlük düdüğü Cebrail Gençoğlu’na geçiyor. Aynı zamanda Erzurum Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Cebrail Gençoğlu ise antrenmana başladığı sırada düdüğünü Emre Şahin’e emanet ediyor.

13 sporcuya da eğitim veren çocukluk arkadaşları 5 yıl önce ayrı takımlarda antrenörlük yaparken birleşme kararı alarak yan yana antrenörlük yapmaya karar verdiler. Büyükşehir Belediyesi Kick Boks Takımı'nın başına geçen antrenör arkadaşlar hem öğrencilerini hem de kendilerini turnuvalara hazırlıyor.

Emre Şahin: "Hayalimiz olan her şeyi gerçekleştirdik"

Hem öğrencilik hem antrenörlüğü bir arada yaşadıklarını vurgulayan Emre Şahin, "Yaklaşık hocamla birlikte 5 yıllık antrenörlük geçmişimiz var. Çok şükür yetiştirdiğimiz sporcu arkadaşlarımızla birlikte kendimizde aktif olarak çalışmaya devam ediyoruz. Biz aynı zamanda 23 Kasım tarihinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na çalışıyoruz. Cebrail hocamla ilişkimiz yıllardan beri devam ediyor. Yaklaşık 18 yıldır birlikteliğimiz var. Hayalimiz olan her şeyi gerçekleştirdik. Cebrail hocamı tebrik ediyorum Erzurum Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak da aynı zamanda çalışıyor. Kendisi hem spor anlamında hem akademisyenlik açısında çok başarılı. Ben çalışmalarımı yaptığım sırada Cebrail, arkadaşımdan ziyade antrenörüm oluyor. Bu süreçte o ne antrenman programı uyguluyorsa öğrencilerim gibi bende onun dediğine uyuyorum. Bizim antrenman sürecimizde düdük kimin elindeyse antrenör o oluyor" dedi.

Cebrail Gençoğlu: "Güçlerimizi birleştirdik, beraber çalışmaya başladık"

Birlikte daha başarılı olduklarını ifade eden Cebrail Gençoğlu ise, "Emre hocamız şu anda kamp sürecinde. Onu ülkemizi en güzel şekilde temsil etmesi için hazırlıyoruz. Emre hocayla birlikte diğer sporcularımız içinde elimizden geleni yapıyoruz. Biz birlikte yaklaşık 18 yıldır spor hayatının içerisindeyiz. Hem bilgi birikimlerimizi hem de tecrübelerimizi ringlere yansıtmak ve bizden sonra gelecek öğrenci arkadaşlarımıza örnek olmak için uğraşıyoruz. Aynı zamanda biz sporu bilimle birlikte bir arada götürmeyi planlıyoruz. Ben Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Bizim tek gayemiz sporcularımıza doğru eğitimi vermek. Biz yıllardır aynı müsabakalara giderdik. Biz hep aynı kalırdık çevremizdekiler hep değişirdi. Bundan 5-6 yıl önce ikimizde farklı yerlerde antrenörlük yapıyorduk fakat birbirimizle birleşirsek daha iyi olacağını düşündük. Güçlerimizi birleştirdik, beraber çalışmaya başladık. Akabinde o yıl Dünya Şampiyonasına birlikte gitmeye hak kazandık" şeklinde konuştu.

İHA